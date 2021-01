Ofenbach dévoile le clip de Wasted Love (VIDEO)

Il faudra faire preuve de patience avant de retrouver le fameux duo Ofenbach sur scène : en raison de la situation sanitaire actuelle, Dorian et César ont choisi de programmer des dates (qui s'annoncent spectaculaires) en 2022. Et pour patienter, quoi de mieux qu'un nouveau single ? Après l'excellent Head Shoulders Knees and Toes, voici Wasted Love ft. Lagique.

Avec ce clip signé Franck Trozzo Kazagui, partez en virée nocturne au rythme du tout nouveau morceau signé par le duo ! Après de nombreux singles efficaces, Ofenbach continue de s'imposer parmi les références de la musique électro française. Wasted Love est en lice pour envahir toutes les radios et connaissant le duo, ce n'est pas terminé...