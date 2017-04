Ofenbach dans DJ Save My Night ce samedi de 23h à minuit

Changement de programme ce samedi 15 avril dans l’émission DJ Save My Night de 22h à 2h sur Virgin Radio. Votre rendez-vous clubbing du samedi soir accueille un duo de choc dans sa programmation, nos copains Ofenbach investiront l’antenne de 23h à minuit. Après avoir enflammé le Zénith de Nantes pour la soirée Electroshock, les deux Parisiens promettent un set explosif dans DJ Save My Night ! Si vous loupez cette plage horaire, pas de panique, il y aura une rediffusion plus tard dans la soirée d’1h du matin à 2h. Vous allez (une nouvelle fois) danser jusqu’à ne plus en pouvoir en écoutant votre radio préférée !

Ofenbach s’est fait connaître en 2016 grâce notamment au tube Be Mine, qui remporte également son petit succès en Russie ou en Pologne où il s’est même classé n°1 des charts. Repérés très rapidement par Virgin Radio, les deux DJ producteurs viennent régulièrement jouer à nos soirées, dont Electroshock bien sûr, et n’en sont pas à leur premier repassage dans DJ Save My Night. Ne les manquez pas ce samedi 15 avril de 23h à minuit, puis en rediffusion de 1h à 2h !