Ofenbach annonce une tournée spectaculaire pour 2022

La pandémie de coronavirus a littéralement stoppé le monde entier... au point que, depuis mars dernier, plus aucun concert n'a pu être assuré. Bille Eilish, Harry Styles, Suzane... tous ont été contraints d'annuler ou de reporter leurs séries de shows respectives en ayant un seul objectif en tête, revenir sur scène le plus vite possible. 2020 n'aura pas eu le temps de nous offrir beaucoup de live mais haut les coeurs, nombreux sont les artistes qui regardent déjà vers l'avenir : alors que Julien Doré et Vianney nous annonçent de beaux concerts en 2021, c'est maintenant Ofenbach qui promet de nous gâter en 2022. Au programme, une tournée spectaculaire.

"On peut enfin vous l’annoncer. Après une période compliquée durant laquelle vous nous avez beaucoup manqués, nous vous donnons rendez vous début 2022 pour la tournée la plus incroyable de notre carrière ????", annonce ainsi le duo français sur Instagram. Petit bonus, un joli cadeau attend les fans : "Les places seront en vente dès jeudi prochain et nous sélectionnerons 20 personnes au hasard parmi les 500 premières places vendues de chaque concert pour venir nous rencontrer en backstage !"

Le duo (qui cartonne sur les ondes avec Head Shoulders Knees & Toes) promet de livrer la tournée "la plus incroyable" de sa carrière... et ça fait du bien.