Ofenbach annonce une date à l'Olympia

Fans d'Ofenbach, tenez-vous prêts. Le duo que vous avez découvert sur les ondes de Vigin Radio sera en concert à l'Olympia le 20 octobre prochain ! Après avoir conquis le monde avec Katchi et Be Mine (notez qu'ils se sont offert une petite tournée aux US il y a quelques mois), César et Dorian ont enfin programmé une date à Paris ! On attendait ça avec une impatience demesurée alors évidemment, vous vous doutez bien que c'est une véritable "party" qui se prépare.

Gardez en tête que l'Olympia, c'est une salle qui se remplit vite ! Alors pour avoir vos places, soyez prêts demain et ce, dès 10h. Côté tarifs, comptez 37,60 euros (cat 3), 40,80 euros (cat. 2) ou alors 53,75 euros (cat. 1). D'ici le mois d'octobre, vous avez largement le temps d'écouter Party pour vous mettre dans l'ambiance. parce qu'on leur fait confiance, ils vont retourner l'Olympia.