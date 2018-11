Ofenbach, Angèle, Amir... revivez le Virgin Radio Live à Nantes en vidéo !

Hier soir, il fallait être à Nantes pour vivre l'un des plus beaux Virgin Radio Live ! Après Marseille ou encore Toulouse, c'est en Bretagne que Virgin Radio a posé ses amplis, le temps d'une soirée. Au programme, les artistes les plus appréciés et adulés du moment : Eddy de Pretto (dont la réédition vient de sortir), Amir (qui nous avait déjà rejoint à Strasbourg), Angèle, Boulevard des Airs, Ofenbach ou encore Hyphen Hyphen. Si vous avez manqué cette soirée incroyable, si vous vous sentez nostalgique, on a ce qu'il vous faut. Tout de suite, revivez le concert en vidéo !

OFENBACH

On termine ce #VirginradioLive avec @Ofenbachmusic, que du kiff de passer du temps avec vous Nantes ! ???????? pic.twitter.com/A8SXxCMGhf — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 12 novembre 2018

EDDY DE PRETTO

Cette folle soirée continue avec @eddydepretto on ne s’arrête jamais pour les #VirginradioLive ???? pic.twitter.com/x7bJ8xExgt — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 12 novembre 2018

HYPHEN HYPHEN

Cette intro de @HYPHENHYPHEN est juste folle, tout ça pour vous les Nantais ???? #VirginradioLive @warehousenantes pic.twitter.com/gwkCFnabgD — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 12 novembre 2018

AMIR

Quelle ambiance ce soir à Nantes, vous êtes fous les Nantais ???? @Amir_Off ????????#VirginradioLive pic.twitter.com/PmDeWeB6Vz — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 12 novembre 2018

ANGELE

BOULEVARD DES AIRS

Les cinq artistes se sont succédés sur scène, livrant un show exceptionnel. On retiendra les classiques joués par Amir (comme Les Rue de Ma Peine ou J'ai Cherché), le charisme sans faille d'Eddy de Pretto, la douceur d'Angèle, le show survolté d'Hyphen Hyphen, le set calibré d'Ofenbach et enfin, la pop dansante de Boulevard des Airs. C'est encore un bel évèment qu'ils nous ont offert et nous n'avons qu'une hâte : vivre le prochain Virgin Radio Live !