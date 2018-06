Ocean's 8 sort en salles aujourd'hui, 3 bonnes raisons d'aller ce film 100% Girl Power

Vous ne pouvez pas être passé(e) à côté du cultissime Ocean's 11 (suivi plus tard de Ocean's 12 et 13). On se souvient de Clooney, de Pitt et de Matt Damon, prêts à dévaliser les plus grands casinos de Las Vegas. Mais cette fois, c'est Sarah Bullock qui, aidée de son équipe de choc (entièrement composée de femmes) va réaliser le plus grand coup possible - au Met Ball Gala, s'il vous plaît. Ocean's 8 sort aujourd'hui en salles et on vous le promet, c'est LE film à voir en priorité !

Sandra Bullock et Rihanna dans Ocean's 8

Forcément, il nous faut revenir sur ce casting d'exception. Dans Ocean's 8, on retrouve donc Sandra Bullock, Rihanna, Anne Hathaway, Rihanna, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, pour ne citer qu'elles. Et, petit bonus, il y a même James Corden - qui, pour une fois, a délaissé son Carpool Karaoke.

C'est un braquage osé et audacieux mais quand il est servi avec humour, c'est encore mieux. Alors on vous l'accorde, ce n'est pas non plus une comédie. Mais ça et là, on a quelques touches d'humour. Et puis, chaque femme a son petit caractère, sa personnalité et c'est justement ce qui fait le charme du film !

Oui, il y a du girl power et oui, les héroïnes sont féministes. Mais, elles ne plongent pas dans le cliché. Ces femmes intelligentes et, reconnaissons-le, machiavéliques ne sont pas le genre à se laisser faire. Elles sont belles, certes, mais elles sont surtout extrêmement intelligentes. Et c'est justement leurs têtes bien faites qui leur permettent de se sortir de n'importe quelle situation - et de faire passer l'envie aux hommes de les duper, au passage.

Ocean's 8 est sorti alors, allez-y !