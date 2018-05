Ocean's 8 : Quand Rihanna impressionne ses co-stars 

Le 13 juin prochain, Ocean's 8 sortira donc en salles. Pour rappel, ce nouveau film devrait s'inspirer des précédents volets de la saga Ocean's, à la seule différence que cette fois, le casting sera exclusivement féminin. Attendez-vous donc à voir à l'écran Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Katie Holmes, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, et Sarah Paulson - ça fait du beau monde, on vous l'accorde. Et visiblement, Rihanna en impose ! En tout cas, Sarah Paulson s'en souvient bien.

Lors de son passage dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, l'actrice s'est donc remémoré sa première rencontre avec Rihanna : "Avec Rihanna en face de toi, tu te comportes du genre : ‘’puis-je m’asseoir près de vous ?’’. Je voulais être cool à ses côtés", a t-elle expliqué. "J’aurais aimé porter une couche-culotte quand je l’ai rencontrée, parce que je me suis en quelque sorte fait dessus… Juste un peu, vraiment un petit peu. Juste quelques gouttes", a t-elle avoué. Comme quoi, Rihanna impressionne tout le monde - des anonymes aux acteurs ! Si elle est au casting de ce film évènement qu'est Ocean's 8, notez qu'elle préparerait également non pas un mais deux albums. Rien n'arrête la popstar.