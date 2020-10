Oasis : Wonderwall dépasse le milliard de streams

On ne va pas se mentir, on a fini par faire le deuil d'une éventuelle réunion d'Oasis. Si Liam et Noel Gallagher poursuivent leurs carrières respectives avec brio, force est de constater que le groupe culte des années 90 est encore bien présent dans l'esprit collectif : pour preuve, Wonderwall, chanson cultissime, a dépassé le milliard de streams - une jolie façon de célébrer les 25 ans de (What's The Story) Morning Glory?, album sorti en 1995.

Pour la petite histoire, les fans ont longtemps pensé que le morceau avait été inspiré par la petite amie de l'époque de Noel Gallagher. En vérité, il s'agirait plutôt d'un ami imaginaire. Près de 25 ans après sa sortie, Wonderwall est encore l'un des morceaux rock les plus appréciés du paysage musical britannique - à juste titre.