Oasis : Voici pourquoi le groupe ne se reformera jamais

Saison 10, épisode 865327. D'accord, on plaisante. Depuis 10 ans, les fans n'ont jamais lâché (nous non plus, d'ailleurs), espérant une réunion d'Oasis. Or, les frère Gallagher ne semblent pas prêts à se retrouver ensemble -ni sur scène, ni dans un studio. Pourquoi ? Tout simplement parce que selon Noel Gallagher, les explosions "fréquentes" de son frère sur Twitter rendent toute réunion impossible. Mieux, il qualifie son frère de "trou dans le cercueil" pour quiconque espèrerait les voir se retrouver. On a connu plus sympa comme compliment.

Lors d'une interview donnée à The Big Issue, l'ex Oasis s'est -une fois de plus- confié sur le sujet : "C'est un comportement étrange pour quelqu'un qui veut pour que je décroche le téléphone pour dire: faisons-le", déclare t-il. "Il avait mis toute sa vie en attente pour rétablir Oasis. Mais chaque tweet qu'il envoie est un clou de plus pour cette idée."

Le musicien termine avec un message directement adressé à son frère : "Si tu penses pendant une minute, je vais partager une scène avec toi après ce que tu as dit, tu es plus crétin que tu en as l'air." - Jolie ambiance. On ne sait pas vous mais nous, on est bien content de ne pas être à leur table pendant les réunions de famille.