Oasis : Talk Tonight, une sublime lyrics video dévoilée

On s’en souvient comme si c’était hier, la séparation d’Oasis en 2009 au festival Rock en Seine suite à une bagarre entre Noel et Liam Gallagher, alors que le groupe s’apprêtait à jouer sur la Grande Scène. Si les fans ne désespèrent pas à l’idée de voir les deux frères ennemis se réconcilier et se reformer un jour, Glastonbury cette année avait d’ailleurs était sujet de rumeurs sur une éventuelle apparition surprise de Noel au concert de Liam Gallagher, les retrouvailles ne semblent pas gagner. Récemment encore, Liam s’en prenait violemment à U2, dont Noel Gallagher’s High Flying Birds assure les premières parties de la tournée. Pour vous consoler, une lyrics video plutôt sublime de Talk Tonight vient d’être mise en ligne. À découvrir ci-dessous !

Talk Tonight avait initialement été publié sur l’album The Masterplan sorti en 1998. Il reste à ce jour certainement l’un des titres préférés des fans et parle tout simplement d’amour comme une grande partie des morceaux d’Oasis. Alors que Liam Gallagher s’apprête à sortir son premier album solo As You Were en octobre prochain, le troisième album de Noel Gallagher’s High Flying Birds est attendu pour novembre. À un mois seulement d’intervalle, laquelle de ces deux sorties sera la plus marquante ? Les paris sont ouverts !