Oasis sort un nouveau clip de Fade Away pour les 25 ans de leur album (VIDEO)

C'était en 1994, il a tout juste 25 ans ! Et pour fêter cet anniversaire un peu spécial, Oasis a publié une toute nouvelle vidéo lyrique pour sa chanson Fade Away, qui coïncide avec la sortie du premier album du groupe, Definitely Maybe. La vidéo lyrique d'aspect vintage fait revivre le titre et lui confère un nouvel aspect visuel, évoquant des anciens imprimés de journaux.

Cette sortie sera également suivie de la mise en vente de deux éditions limitées de vinyls prévue pour le 30 août prochain.

Initialement sorti le 29 août 1994, Definitely Maybea été l'album le plus vendu rapidement au Royaume-Uni à cette époque. Depuis, il est devenu sept fois disque de platine au Royaume-Uni et s'est vendu à plus de cinq millions d'exemplaires dans le monde. Les morceaux de l’album ont été récemment remasterisés pour les sorties du 25ème anniversaire et le groupe a réédité plusieurs chansons dans le cadre de l'événement. Toutefois, aucune rumeur de réunification n'est pour l'instant d'actualité. Pire, Noel Gallagher aurait même affirmé qu'il "n'espérait vraiment pas" que le groupe se reforme. Ça à au moins le mérite d'être clair.