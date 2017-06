Oasis réuni pour le concert de charité organisé par Ariana Grande ?

Depuis que Taboo des Black Eyed Peas a cité Oasis dans la programmation du concert de charité d'Ariana Grande à Manchester ce 4 juin, les fans s'enflamment sur leur grand retour. Sur Twitter, la star a effectivement publié une photo de l'event en taguant tous les artistes attendus, y compris Oasis. Il a plus tard effacé sa publication avant de la remplacer en s'excusant au passage pour la confusion. Pour l'instant, aucune précision de la part des frères Gallagher même si Liam laisse penser que cette réunion pour la bonne cause n'aura pas lieu dans une interview pour la BBC Radio 1 ce 31 mai : "Non, je ne crois pas. Moi je suis pour mais il me semble qu'on a déjà un concert de prévu quelque part. Je crois qu'on joue en Allemagne, on a déjà un engagement mais j'aurais adoré le faire." Après vérification, Liam Gallagher a bien des concerts ce week-end en Allemagne...

Néanmoins, on ne peut s'empêcher d'espérer une belle surprise ! Réponse ce dimanche 4 juin lors de l'événement organisé en l'hommage des victimes des attentats de Manchester à la fin d'un concert d'Ariana Grande. En plus d'Ariana Grande, à qui a rendu hommage Christine and The Queens en musique, on retrouvera aussi Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Niall Horan, Black Eyed Peas ou encore Take That.