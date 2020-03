Et si Oasis se reformait en 2022 ? Selon un tweet, c'est ce qui pourrait bien se produire. Mais on ne va pas se mentir, on a arrêté d'y croire. Or, ce n'est pas parce qu'Oasis n'est plus, que les morceaux cultes du groupe se perdent - bien au contraire. Et justement, en pleine crise du coronavirus, Liam Gallagher a adapté les paroles cultissimes de Wonderwall à cette situation si particulière. Ainsi, Wonderwall est devenue Wonderwash.

New tune WONDERWASH c’mon you know LG x pic.twitter.com/gGB1LyipB4 — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 21, 2020

Si Oasis venait à se reformer, ce serait pour la bonne cause : l'idée serait d'organiser un grand concert caritatif une fois l'épidémie de covid-19 passée. En attendant cet éventuel concert, on va imiter Liam Gallagher et se laver les mains le plus possible... sur Wonderwall.