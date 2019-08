Oasis : Noel Gallagher répond au projet de pétition des Foo Fighters

La semaine dernière, la crème du pop/rock s'est retrouvée à Reading pour le célèbre festival britannique. A l'affiche, les Foo Fighters ont livré un show exceptionnel - et on même profité de leur passage pour lancer une idée audacieuse : et si une pétition en faveur de la reformation d'Oasis se mettait à circuler ? C'est en tout cas ce qu'a suggéré le batteur du groupe. Evidemment, les fans présents ont hurlé leur consentement tandis que dans la presse, l'information a été relayée avec recul mais amusement. Bien sûr, Noel Gallagher a tenu à répondre.

Alors qu'il se produisait à San Diego, l'ex Oasis a donné son avis sur la question avec toute la sympathie qui le caractérise : "J'aimerais ouvrir une pétition pour la séparation d'Oasis" a t-il lancé à la foule. Pour les plus curieux, la vidéo est à voir ICI !

Vous connaissez la chanson : Oasis est séparé depuis 10 ans (en France, histoire de bien enfoncer le clou) et forcément, on prie tous pour une reformation. Mais eh, on nous a appris à ne pas trop rêver !