Rock en Seine, une foule en délire et... un concert annulé : il y a 12 ans, Oasis annonçait sa rupture, au grand désespoir des fans de la formation britannique. Depuis, alors que les deux frères s'adonnent à des projets solo, les fans n'ont jamais perdu espoir : une réunion est-elle encore possible ? On en a tous rêvé. Malheureusement, ce n'est pas dans les plans des frères Gallagher....

Récemment, Noel Gallagher s'est confié quant à cette soirée noire, celle qui a scellé le destin d'Oasis. "Parfois je me dis : 'J'aimerais avoir le souvenir de ce concert'. Ça aurait été la meilleure façon de partir. Mais ça devait arriver.", avoue t-il au Daily Star avant d'ajouter que la bagarre entre les deux frères se serait ressentie sur la scène : "peut-être pas la bagarre physique mais les verbaux entre nous. Ça aurait été un concert de folie."

Formé en 1991, Oasis nous a offert de nombreux morceaux cultes - de Wonderwall à Don't Look Back in Anger. En 2009, une dispute entre Noel et Liam Gallagher sonnera la fin de la formation.