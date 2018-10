Oasis : She's Electric, la lyric video inédite dévoilée ! 

Se retrouveront ? Se retrouveront pas ? On se pose encore la question. Une éventuelle réunion des frère Gallagher continue de faire vibrer les fans d'Oasis mais on ne va pas se mentir, plus le temps passe, moins on y croit. Mais il reste une lueur d'espoir ! Pour marquer les 23 ans de la sortie de (What's The Story) Morning Glory, Oasis a dévoilé une toute nouvelle lyric video pour She's Electric.

Si on apprécie la petite attention, elle ne fait pas taire les rumeurs pour autant. Quand ce ne sont pas les frères gallagher en personne qui sèment le doute sur les réseaux sociaux, ce sont des évènements comme les 25 ans de la sortie de Definitely, Maybe qui encouragent les fans à rêver d'une réunion. Un concert exceptionnel a notamment été évoqué à Dublin mais là encore, on ne sait pas ce qui aboutira ou non. En attenant, on profite de la lyric video gracieusement offerte par Oasis !