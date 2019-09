Oasis : Liam Gallagher est persuadé que son frère Noel "ne l'aime plus du tout"

Il y a quelques jours, Liam Gallagher, ancien chanteur principal du groupe Oasis, s'est confié dans une interview sur sa relation - ou plutôt sa non relation - avec son frère Noel, lui-aussi membre du célèbre groupe de rock britannique. Si le premier pensait il y a encore quelques temps que le second l'aimait encore, il semblerait que Liam ait carrément changé d'opinion à propos de Noel. "Les gens me demandent tout le temps quand est-ce qu'Oasis revient ? Ça n’a pas l’air bien engagé pour le moment. Je commence à croire que Noel ne m’aime pas vraiment. J'ai toujours pensé que lorsqu'il se brouillait avec moi, il plaisantait, mais qu'il m'aimait vraiment. Là, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. C'est dommage. Moi, je l'aime." a affirmé Liam dans une interview à El Pais' Icon.

Alors que Liam sortira son album Why Me? Why Not le 20 septembre prochain, il n'envisage pas vraiment une réconciliation avec son frère. D'ailleurs, ce dernier dévoilera lui-aussi un EP intitulé This is the Place le 27 septembre. Des projets qu'ils entreprennent désormais chacun de leur côté et qui nous rappelle à quel point les années de succès d'Oasis semblent éloignées. Pour rappel, le groupe s'est séparé le 28 août 2009, à quelques minutes de monter sur scène au festival Rock en Seine. Un mauvais souvenir que des milliers de fans conservent encore en tête...