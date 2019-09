Oasis : Liam Gallagher compte inviter son frère à son mariage

C'est une histoire sans fin : les frères Gallagher passent leur temps à se tâcler et du côté des fans, on prie pour une reformation qui, visibmement, n'arrivera jamais. On a cru qu'une pétition (à prendre au second degré) les pousserait -peut-être- à se réunir mais, non : la réponse de Noel Gallagher a été sans équivoque. De son côté, Liam est récemment revenu sur la séparation brutale d'Oasis. Bref, ce n'est pas encore cette année que les frères Gallagher partageront un Noël en famille. Mais, il reste un espoir ! Il semblerait que Liam soit prêt à inviter son frère à son mariage. Joli geste.

L'artiste prévoit d'épouser Debbie Gwyther l'année prochaine : "Je suis prêt à le refaire", a t-il déclaré au Sunday Mirror. "Je suis plus stressé qu'elle", ajoute t-il. Et visiblement, pour Liam Gallagher, cette fois sera la bonne. Quand est venu le moment de demander si, oui ou non, Noel serait de la partie, voici de que le musicien répond : "Bien sûr. Ma mère me dit 'Tu dois l'inviter'. Et je le ferai. Il aura une petite enveloppe sous sa porte". Evidemment, il n'imagine pas que son frère fera le déplacement : "Mais, on ne sait jamais".

Liam Gallagher est occupé à préparer son mariage, certes, mais ce n'est pas tout : la sortie de son prochain album est pour bientôt !