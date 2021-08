Oasis Knebworth 1996, un nouveau trailer dévoilé pour teaser le documentaire évènement (VIDEO)

Ce 10 août 2021 marque les 25 ans du premier live donné en plein air à Knebworth Park par Oasis en 1996 - l'occasion de dévoiler un nouveau trailer chargé de teaser le film évènement. Ce documentaire, réalisé par Jake Scott, retrace ainsi les deux concerts donné à Knebworth et sera projeté dans les cinémas du monde entier à partir du 23 septembre. Il raconte "l'histoire de ce week-end et la relation spéciale entre Oasis et ses fans qui l'a rendu possible".

"Le documentaire, très attendu, est -selon le synopsis- raconté à travers les yeux des fans qui y ont assisté. Et ce n'est pas tout ! L'on y retrouvera des entretiens supplémentaires avec le groupe et les organisateurs du concert. Réalisé par Jake Scott à partir de nombreuses séquences de concert et d'images exclusives jamais vues, ce film est une célébration cinématographique joyeuse et parfois poignante de l'un des concerts les plus importants de ces 25 dernières années."

En attendant le 23 septembre prochain, on vous laisse découvrir le trailer.