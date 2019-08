Oasis : Il sort un clip 10 ans jour pour jour après la séparation d'Oasis

C'est une histoire digne des plus grands feuilletons américains ! Sauf qu'ici, ce sont les frères Gallagher, du groupe Oasis, qui sont au centre de l'intrigue. Lorsque l'un des deux souhaite se réconcilier, c'est l'autre qui lui tourne le dos. Inversement quand ce dernier sort un clip 10 ans jour pour jour après la séparation de la bande au festival de Rock en Seine. Un scénario qui se passe ces derniers jours avec la sortie de la vidéo de One of Us le mercredi 28 août sur YouTube et qui s'avère être l'un des premiers titres solo de son futur album Why Me ? Why Not, le 20 septembre prochain.

Écrite par Steven Knight et réalisée par Anthony Byrne, respectivement créateur et réalisateur de la dernière saison de la série Peaky Blinders, le clip met en scène le chanteur aux côtés de ce qui nous semble être ses frères, le délaissant petit à petit au fur et à mesure de leur balade. Un message plus ou moins subjectif et clairement nostalgique qui ravive, une fois de plus, la flamme de la réconciliation dans le cœur des fans du groupe. Info ou Intox ? Pour l'instant, nul ne le sait...