Oasis dévoile un live exceptionnel de son titre Wonderwall datant de 1996 (VIDEO)

Le 23 septembre prochain, un documentaire inédit d'Oasis était dévoilé dans une sélection de cinéma à travers le monde. Au programme ? Un projet inédit retraçant leurs deux concerts de Knebworth en août 1996, souvent décrits comme les plus iconiques jamais réalisés par le groupe britannique. Présenté comme "Un flux visuel de conscience, bâtit autour de très nombreuses archives de l'événement", ce documentaire était produit par les frères Gallagher eux-mêmes et mis en images par le réalisateur Jake Scott. Un projet dans lequel n'apparaît aucunes interviews ni "souvenirs de célébrités". En effet, comme on pu le constater les spectateurs, il ne s'agissait en aucun cas des prémices d'une reformation du célèbre band mais seulement d'une célébration des 25 ans de l'un des concerts les plus célèbres jamais organisés au Royaume-Uni.

Comme le précisait le magazine NME, "Le groupe a joué devant 250 000 fans pendant deux jours en août 1996 à Knebworth Park dans le Hertfordshire. Ils ont établi plusieurs records lors de ces deux jours épiques, notamment en obtenant la plus grande demande de l'histoire britannique, avec plus de quatre pour cent de la population réclamant des billets." Des chiffres qui font tourner la tête et qui rappellent l'immense popularité d'Oasis avant leur séparation en 2009. Devenus de véritables icones du rock grâce à des albums comme (What's the Story) Morning Glory? ou encore Be Here Now, écoulés tous les deux à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, les membres du groupe continuent aujourd'hui leur carrière respective séparément. Toutefois, leur chaîne YouTube continue de proposer des contenus, à l'image d'une prestation exceptionnel d'Oasis sur le titre Wonderwall lors des concerts à Knebworth en 1996. On vous laisse profiter de ce moment magique !

