Oasis de retour pour Glastonbury 2019 ?

Ah, Oasis. Depuis dix ans (ou presque), on suit l'épopée de ce groupe qui n'est plus : se retrouveront-ils un jour ? Ou non ? Les rumeurs vont bon train, les frères Gallagher sèment le doute et nous, on a l'impression de suivre un match de tennis : Liam et Noel se renvoient la balle incessamment mais au final, la réunion nous passe sous le nez. Et ces derniers jours, nous avons eu droit à un nouvel épisode de la saga : et si Oasis se retrouvait en 2019 pour, en plus, le mythique festival de Glastonbury ?

Bien que Liam Gallagher ait déjà fait passer son envie de faire la paix avec son frère via les réseaux sociaux (c'est tellement plus simple qu'autour du repas de Noël), Noel, lui, n'est pas le genre à s'étaler sur le sujet. Mais voilà, depuis quelques jours, les fans sont à deux doigts d'aller mettre un cierge. Pourquoi ? Tout simplement parce que Liam Gallagher a confirmé qu'il serait bel et bien à Glastonbury en 2019 (du 26 au 30 juin). Et puisque Noel Gallagher est un habitué du festival, les fans se plaisent à croire que, peut-être, Oasis pourrait se reformer - même le temps d'un unique concert.

Aucun détail n'a fuité sur la toie mais sur Twitter, les spéculations vont bon train. La vérité, c'est qu'on sait déjà qu'un tel miracle ne se produira sûrement pas. Mais, qui sait ? Il ne faut jamais dire jamais.