Oasis bientôt de retour ? Noel Gallagher tease les fans

Cette possible réunion d'Oasis, le monde entier l'attend. Evidemment, on a arrêté d'y croire - surtout depuis que Noel et Liam Gallagher poursuivent leurs carrières solo respectives. Lors d'une apparition télévisée, Noel Gallagher s'est vu demander si, oui ou non, le groupe se reformerait un jour : "J'adorerais", a t-il plaisanté. Evidemment, les deux présentateurs du One Show (diffusé sur la BBC) ont saisi la perche tendue. Est-ce qu'Oasis se réunirait en cas d'introduction d'Oasis au Rock 'n' Roll Hall of Fame de 2019 ?

"Je le ferais", a t-il répondu. "Je pense que vous devez être ensemble pour l'accepter". Vois Oasis au Rock 'n' Roll Hall Of Fame serait une véritable consécration pour le groupe et pour les fans. Après ça, les présentateurs ont posé LA question que tous brûlaient de formuler à voix haute : était-il sérieux ? "Je vais dire que non", a répondu le britannique. "Mais, on peut aussi dire. Devrions-nous dire "oui" ?" Jouer avec les nerfs des fans, c'est la spécialité des frères Gallagher. La question reste de savoir si, un jour, il finiront par dépasser leurs différents .