Nuit de la Glisse 2017 : Découvrez le teaser avec Virgin Radio !

La Nuit de la Glisse est de retour à Paris au Grand-Rex le 1er décembre avec Virgin Radio ! Thierry Donard présentera son film « Don’t Crack Under Pressure Season 3 » en présence des meilleurs athlètes de leurs disciplines. Ski, Snowboard, Kayak, wingsuit, Skate, Surf, Paddle Board… tous les sports de glisse extrêmes sont représentés dans ce magnifique film lors d’une soirée mémorable, le tout en ultra haute définition 4K ! Découvrez le trailer de « Don’t Crack Under Pressure Season Three » !

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous le 1er décembre au Grand-Rex à Paris pour La Nuit de la Glisse 2017 avec Virgin Radio ! Foncez réserver vos places pour assister à une soirée de ouf !