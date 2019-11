Nouvelle Scène Virgin Radio : Découvrez Hervé et son titre Cœur poids plume

Après Angèle, Clara Luciani et Eddy de Pretto, nos équipes vous font découvrir la prochaine étoile de la Nouvelle Scène Virgin Radio qui répond au nom de Hervé. Tout simplement. Un jeune homme de 26 ans qui dévoile un univers où la passion du chant et de la danse sont pousser à l'extrême. Avec son premier titre Cœur poids plume, issu de l'EP Mélancolie FC, l'artiste originaire des Yvelines nous démontre tout ce dont il est capable. Dans son clip visionné plus de 250 000 fois, Hervé nous transporte dans un univers sombre et électrisant où il apparaît aussi bien seul qu'accompagné d'une foule en délire. Côté texte, là encore le jeune prodige n'y va pas de main morte puisque il se confie sur les histoires d'amour. Les bancales, les maladroites, les passionnées. "C'est un combat de boxe hors-catégorie, un combat contre moi-même" affirmait-il récemment.