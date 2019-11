Nous y étions : The Faim en concert à La Maroquinerie !

Il est 21h30 au 23, rue Boyer dans le 20e arrondissement de Paris. Après avoir récupéré nos places auprès du guichet de la salle de concert, nous nous dirigeons vers le sous-sol. Si l'extérieur des lieux est plutôt calme, la température augmente au fur et à mesure de notre descente. Deux portes plus loin, nous voilà dans l'antre. La scène est vide mais le public s'entasse déjà dans ce lieu mythique où se sont produit de grands noms de la musique. Pour éclairer la salle, de simples lumières rouges participent à l'atmosphère Rock'n Roll souhaitée par les artistes. Car oui, The Faim est ce que l'on peut appeler un vrai groupe de rock.

Sous les applaudissements et les cris d'un public en majorité jeune, Josh Raven, Michael Bono, Stephen Beerkens et Sean Tighe enchaînent les tubes. De vraies bêtes de scène qui n'hésitent pas à partager leur bonheur d'être à Paris. Et il faut dire que, pour ces australiens, ce n'est pas vraiment la porte à côté. Mais qu'importe. Lorsque leur tube Summer is a Curse résonne, c'est la folie pure. Une prestation énergique et enthousiaste de la part du groupe qui continue sa tournée européenne jusqu'en décembre. Infos en cliquant ici.