Non, Taylor Swift et Adele ne préparent pas de collaboration

Sur la toile, il en faut peu pour voir les fans s'enflammer. Et justement, ce week-end, nombreux sont ceux qui imaginaient une collaboration entre Adele et Taylor Swift. La raison ? Un morceau (intitulé Broken Hearts) qui semblait listé les deux artistes en guise d'auteures.

"Le titre a été repéré sur un registre de la SESAC (Société européenne des auteurs et compositeurs de musique de scène), l'une des plus anciennes organisations de droits de représentation aux États-Unis", explique ainsi le média NME. Bien que "les auteurs de la chanson sont Adele Laurie Blue Adkins et Taylor Alison Swift", il semblerait que le morceau ne voit pas le jour. "Il n'y a rien de vrai dans cette collaboration", aurait déclaré une source à E!.

Pour les fans, le morceau aurait parfaitement eu sa place sur la ré-édition de l'album Red - que Taylor Swift prévoit de publier en novembre prochain. Malheureusement, ce n'est pas encore cette année que Taylor Swift et Adele (reines des chansons de rupture) nous ferons pleurer.