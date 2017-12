Non, Oasis ne se reformera pas (selon Liam Gallagher)

D'accord, on y a cru. D'accord, le dernier message de Liam Gallagher sur Twitter (celui dans lequel il avouait que tout était rentré dans l'ordre avec son frère) nous a presque fait croire aux miracles de Noël. Sauf que visiblement, ce n'est pas demain la veille que les deux frères vont se retrouver - du moins, musicalement. En même temps, Noel vient de sortir un nouvel album - tout comme son frère, d'ailleurs. Le plus beau, c'est qu'après l'annonce de cette "trêve", les bookmakers avaient ouvert les paris sur une possible réunion d'Oasis en 2018...

Interrogé sur son post ainsi que sur l'éventualité d'une réunion, Liam Gallagher a été très clair : "Mon dieu non, Oasis n'est pas en train de se reformer. Je m'occupe de mes propres projet, Noel est sur les sien... c'est tout", a t-il déclaré à The Age. "Je suis pour une trêve, lui aussi. Plus de dispute". Eh bien, c'est déjà ça ! Evidemment, il était peut-être un peu prématuré de parier tout de suite sur la reformation du groupe. Ce qu'il faut en retenir, c'est que les deux frères ne sont plus en guerre. Et qui sait, peut-être que lorsqu'ils en auront terminé avec leurs projets respectifs, ils se retrouveront ?