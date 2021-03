Non, les Jonas Brothers ne se séparent pas ! Le trio (qui s'est reformé en 2019 avec la sortie de l'excellent Happiness Begins) s'est fendu d'une série de tweets afin de faire taire les rumeurs de séparation. Il faut dire que l'annonce d'un nouvel album solo pour Nick Jonas (porté par le single éponyme Spaceman) a fait une jolie frayeur aux fans qui, forcément, y ont vu une potentielle nouvelle séparation.

2 years ago today, we flew some of our biggest fans to LA to surprise them with some big news.... Jonas Brothers are back together! pic.twitter.com/IY5nlTHKSg — Jonas Brothers (@jonasbrothers) February 24, 2021

"Ce jour-là, et tous ceux qui ont suivi, veulent dire beaucoup pour nous. Jouer nos chansons ensemble, être de retour sur la route, voir tous vos visages dans la foule, écouter vos histoires... Notre année 2019 (et même une partie de 2020) a été si spéciale et c'est grâce à vous", s'exclament-ils ainsi sur Twitter. "Nous avons les meilleurs fans du monde et nous vous aimons tellement ! Nous avons une tonne de choses excitantes qui arrivent (ensemble et séparément) et nous avons hâte que vous puissiez les entendre".

Traduction ? Se concentrer sur des projets solos n'empêchent absolument pas les trois frères de travailler ensemble. Après la sortie des excellents "X" et "What a Man Gotta Do", les Jonas Borthers n'ont pas fini de nous surprendre. Et pour patienter d'ici là, nous pourrons toujours écouter l'album de Nick Jonas (prévu pour le 12 mars prochain).