NON, il n'y aura pas de collaboration entre Adèle et Beyoncé !

Il y a quelques jours, le chanteur du groupe américain OneRepublic, Ryan Tedder, a annoncé lors d'une interview pour la radio Z100 New York qu'il travaillait sur un nouvel album. Seulement voilà, l'artiste a créé le buzz en affirmant que cet opus contiendrait un tube incontournable avec les plus grands noms de l'industrie du disque à savoir Adele, Beyoncé et Chris Martin. Rien que ça ! Un track qui aurait du normalement apparaître uniquement sur le futur album du groupe. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Ryan Tedder comme on peut le voir ci-dessous.

Seulement voilà, l'homme ne s'attendait pas à créer un tel engouement de la part des fans des artistes en question. C'est donc tout naturellement qu'il a finalement déclaré que tout ceci était totalement faux. En effet, le leader de OneRepublic a déclaré avoir "utilisé le sarcasme" et "rigolé", mais qu'il ne s'agissait en fait que d'une "blague". Un excellent moyen de communication pour son groupe qui s'apprête à dévoiler un nouvel album en 2020. Well Done Ryan !