Non, Daft Punk ne prépare pas un nouvel album

On y croyait mais finalement, ça ne sera pas pour cette fois : cette semaine, les rumeurs voulaient que Daft Punk soit en train de préparer un nouvel album pour mai. Appuyées par des photos, la fuite semblait presque vraie. Mais comme de nombreux fans s'y attendaient, c'est une fake news - non, Daft Punk n'est pas en train de préparer son prochain opus.

Le média Tsugi (qui a annoncé le 6 février dernier que la news était bien fausse), a d'ailleurs listé quelques points qui remettent en cause la véracité de cette rumeur trop belle pour être vraie : "L’adresse indiquée de Columbia est celle de leur antenne anglaise, or le projet Daft Punk est géré depuis Columbia USA. Ce qui, néanmoins, n’exclu pas un potentiel suivi du projet en Angleterre", explique t-ils d'abord. Mais, ce n'est pas tout ! "Joint par téléphone, Columbia France n’est au courant d’aucun album de Daft Punk à venir et nous indique être souvent interrogé pour des cas de rumeurs autour de leurs artistes, cela est courant dans le milieu". Et le label n'est pas le seul a voir démenti : Simon Henner (French 79) a, lui aussi, démenti la rumeur.

Dommage, on aurait adoré écouter le successeur de Random Access Memories.