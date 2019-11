Nommée 5 fois aux Grammy Awards, Ariana Grande adresse un message touchant à ses fans

Il y a presque un an, Ariana Grande mettait le monde sans dessus dessous avec Thank U, Next - un morceau qui, clairement, a battu des records. Evidemment, l'album éponyme a connu le même succès que le single qui l'a porté. Hier, les nominations aux Grammy Awards sont tombées : avec pas moins de cinq nominations*, Ariana Grande a (avec Lizzo, Billie Eilish et Taylor Swift) de grandes chances de remporter une récompense. Face à leur soutien sans faille, Ariana Grande a tenu à remercier ses fans :

"Bonjour, je devais partager ça ici et j’en suis désolée. Merci de reconnaître cette musique que mes meilleurs amis et moi avons créée en quelques semaines à peine", écrit-elle. Ariana Grande félicite ceux qui ont travaillé sur ce projet mais aussi tous ses "amis" nommés. Au début de l'année 2020, nous serons quels sont les artistes qui auront su se démarquer !

*Ariana Grande est nommée dans les catégories suivantes : «Meilleure performance pop solo» et «Record de l’année» pour son titre «7 Rings», «Album de l’année» et «Meilleur album pop vocal» pour «Thank U, Next» mais aussi «Meilleure performance en groupe/duo» pour «Boyfriend».