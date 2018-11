Noel Gallagher se préfère aujourd'hui qu'à l'époque d'Oasis... 

Oasis est encore sur toutes les lèvres même après neuf ans de séparation. On se souvient tous de l'annonce, presque surprise alors qu'ils étaient annoncés tête d'affiche au festival Rock En Seine. Le souvenir est douloureux ? On comprend ! Lors d'un entretien avec le magazine Rolling Stone Argentina, Noel Gallagher a tenu à faire le bilan de sa vie actuelle et passée en comparant sa carrière solo et sa carrière avec Oasis.

"Dix ans plus tard, je suis toujours en tournée, je me sens plus jeune, je suis plus beau, j'ai un meilleur groupe et j'écris de meilleures chansons. Je suis beaucoup plus heureux et Manchester City ont gagné la Premier League trois fois - que puis-je demander de plus ?"

Eh bien si Manchester City ont été sacré champion trois fois, effectivement, Noel Gallagher ne peut être qu'aux anges ! Lors d'une session question&ask à l'occasion de la promotion de son livre Any Road Will Get Us There (If We Don't Know Where We're Going), il également revenu -entre autres, sur la différence entre les tournées actuelles et celles avec Oasis, qu'il qualifie de "complètement différentes".

"Je le fais à mon rythme, et le groupe... Je ne serais pas en tournée avec un autre groupe de personnes. Si je pouvais choisir des personnes dans le monde avec lesquelles tourner, ce serait celles-ci. Ils sont parfaits pour passer du temps avec et pas trop chers -ce qui est important! J'ai souvent dit aux membres de mon équipe : "aucun d'entre nous ici n'est le meilleur au monde", vous voyez ce que je veux dire ? Nous sommes un groupe, nous faisons du bruit et les gens adorent ça. De mon côté, je ne suis pas le meilleur chanteur, je ne suis pas le meilleur guitariste mais je suis le meilleur dans ce p****n de monde en tant que moi. Tous ces gens paient pour être moi, alors c'est facile."

Question de point de vue mais on admet que Noel Gallagher est -à l'image de son frère, Liam, une personnalité assez intrigante et attrayante. Rappelons qu'il a teasé, le mois dernier, que son nouvel album était en cours de préparation et qu'il serait un mélange entre The Police et The Cure.