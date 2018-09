Noel Gallagher se confie sur son prochain album...

L'ex membre d'Oasis a sorti son dernier album Who Built The Moon ? l'an dernier et ce dernier fait partie la prestigieuse liste du Mercury Prize. Ce n'est pas rien. Et comme pour anticiper, Noel Gallagher prévoit dès Janvier de reprendre la route du studio afin d'enregistrer son prochain album.

"J'ai un tas de chansons en stock, j'écris tout le temps donc j'ai beaucoup de matière. Je vais faire un nouvel album avec David Holmes (producteur) mais le dernier a pris 4 ans donc je vais probablement devoir en faire un au sens plus traditionnel."

Concernant les sonorités de son prochain opus, Gallagher déclare que l'album sonnera comme une rencontre entre The Police et The Cure et que n'ayant aucune guitare dans sa maison depuis ses 13 ans, toutes les chansons ont été composés à la basse.

"Cela en retire l'émotion mais donne plus de groove et j'adore ça alors c'est ce que je fais en ce moment. Donc, tout ce que j'écris pour l'instant sonne comme The Police, The Cure ou plutôt comme si The Police et The Cure formait un groupe ensemble."

Quand aux possibles collaborations, Noel Gallagher ne se prononce pas. En revanche, il dit que celle qu'il reverrait d'écrire et enregistrer avec Young et Crazy Horse et qu'il aimerait également travailler avec Morrissey et Shaun Ryder et que cela serait génial pour lui.

Eh bien, cela promet du lourd ! On attend avec impatience son prochain album même si l'on doute de pouvoir l'écouter d'ici l'an prochain... En attendant, on se contentera d'écouter en boucle Who Built The Moon ?.