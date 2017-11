Noel Gallagher se moque de Liam Gallagher qui n'écrit pas les paroles de ses chansons 

Ça ne va pas en s'arrangeant entre les frères Gallagher. Après avoir, une fois de plus, mis fin à la possibilité d'une reformation d'Oasis, affirmant que cela "pourrait le tuer", Noel Gallagher semble avoir décidé d'être aussi méchant que son petit frère. Ce dernier n'avait pas manqué de tweeter tout le mal qu'il pensait de Holy Mountain le nouveau single de Noel Gallagher's Flying High Bird, tandis que ce dernier avait affirmé qu'il ne prendrait même pas la peine d'aller écouter le premier album solo de son benjamin. Il semblerait qu'il ait partiellement changé d'avis si on en croit ses confidences à I-D.

Dans cette interview Noel Gallagher explique "J'ai écouté Wall of Glass, et la chanson qui sonne comme si Adele vociférait dans un seau" tout en précisant qu'il n'était pas un fan et qu'il ne se donnerait donc pas la peine d'écouter l'album en entier. " Je ne suis pas sûr d'avoir envie de formuler une opinion sur un album qui a été écrit par une armée de songwritters" précise Noel Gallagher avant de comparer son frère à Niall Horan et de souligner comme moins ce dernier "a la décence de jouer de la guitare". De son côté Liam Gallagher n'a jamais caché ne pas se sentir capable d'écrire de grands tubes, précisant que s'il était capable d'écrire quelques couplets par ci par là, il ne pouvait pas signer des hits !