La bataille familiale va encore durer ! Depuis la séparation d’Oasis dans les coulisses de Rock en Seine en 2009, Liam et Noel Gallagher ont tous deux tourné la page en poursuivant leurs carrières chacun de leur côté. Après la dissolution de son groupe Beady Eye fin 2014, Liam a confirmé la sortie d’un nouvel album solo pour fin 2017. Mais son frangin n’a pas dit son dernier mot. Avec son projet Noel Gallagher’s High Flying Birds, l’ainé de la fratrie a annoncé qu’il publierait lui aussi un nouvel album avant la fin de l’année. Récemment interviewé sur Radio X, le chanteur a affirmé que son prochain projet était prêt : "L'album est fini maintenant. C'est terminé, le mastering est fait, tout est terminé." S'il aucun nom n'a pour l'heure été divulgué, la sortie est prévue pour le 9 novembre.

Ce nouvel album de Noel Gallagher’s High Flying Birds fera suite à « Chasing Yesterday » (2015) et au premier disque éponyme (2011). En plus de leurs disputes régulières sur les réseaux sociaux, les frères Gallagher s’affronteront donc dans les charts ! Liam Gallagher a d’ailleurs d’ores et déjà lancé les hostilités en annonçant, avec toute la modestie qui le caractérise, que son nouvel album allait « remettre les gens à leur place » et que « les fans de Noel n’auront nulle part où se cacher ». On pari que Noel Gallagher, qui vient de fêter ses 50 ans, ne manquera pas de répliquer à la prochaine occasion…