Belle semaine pour les fans inconditionnels d'Oasis ! Pas plus tard que vendredi dernier, Liam Gallagher sortait son premier album solo - un joli mélange de britpop et de nostalgie. Cet album est une preuve supplémentaire que les frères Gallagher continuent de s'épanouir séparément et visiblement, Noel Gallagher poursuit -lui aussi- sa route solo. Le 24 novembre prochain, l'album du britannique (Who Built The Moon ?) est attendu dans les bacs. Pour le défendre, il a choisi Holy Moutain comme premier single et c'est un clip on ne peut plus psychédélique qui accompagne le titre.

Evoquant ce morceau, Noel Gallagher confie : "C'est l'une des premières choses que nous avons fait avec David lorsque l'on a commencé à travailler ensemble. J'ai su tout de suite que ce serait le premier single. Il y a tellement de joie dedans. Jusqu'à ma mort, ce sera l'un des morceaux que j'ai préféré écrire. Il sonne bien sur scène. Mes enfants l'adorent, les enfants de mes amis l'adorent et je suis sûr que les autres l'aimeront". C'est coloré, rock et incisif. En d'autres termes, Noel Gallagher ne pouvait pas offrir meilleur avant-goût de son album à venir.