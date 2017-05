Noel Gallagher fête ses 50 ans aujourd'hui, retour sur ses meilleures citations

Il y a très exactement cinquante ans, on fêtait la naissance du petit Noel Gallagher ! Né à Manchester en 1967, l’ex chanteur d’Oasis a intégré le groupe de son frère Liam au début des années 1990. La formation est rapidement devenue l’un des pionniers du mouvement Britpop, attirant l’attention du public et des médias grâce à des albums à succès, mais aussi à des frasques en tous genres. Noel Gallagher lui, est non seulement devenu l’une des rockstars les plus influentes de sa génération, mais aussi l’auteur d’innombrables citations hilarantes. Bien connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, le chanteur britannique prend toujours un malin plaisir à démolir à peu près tout le monde en interview. Sa cible favorite : son frangin Liam, bien sûr. Les disputes incessantes entre les deux frères ont rythmé toute la carrière d’Oasis, jusqu’à provoquer la séparation définitive du groupe en 2009, après que Noel et Liam se soient écharpés à coups de guitares dans les coulisses de Rock en Seine. Mais Damon Albarn, le chanteur de Blur, a lui aussi l’habitude d’en prendre pour son grade. Les deux stars du rock british se sont toujours amusées à alimenter leur rivalité dans les médias, mais cela ne les a pas empêchés de monter sur scène ensemble à plusieurs reprises. Lors de sa soirée d’anniversaire hier soir, Noel Gallagher avait même pris soin d’inviter son meilleur ennemi Damon Albarn. 50 ans, l’âge de la raison ? Quoiqu’il en soit, on ne se lasse pas des citations toujours savoureuses de Noel Gallagher et on vous propose aujourd’hui notre petite sélection. Joyeux anniversaire Noel !

"Ces gosses dans la rue, ils me serrent la main mais c'est moi qui suis honoré de les rencontrer. Je suis un vieux romantique. Toute cette reconnaissance me fait pleurer."

"Je ne veux pas qu'Oasis devienne prisonnier du gigantisme des stades. J'ai l'impression que U2 fait plus dans la logistique que dans la musique."

"J'adore mes fans, mais à part eux je hais tout le monde."

"Je suis le cerveau du groupe. Liam est le crétin de la bande. Et les trois autres sont les trois autres."

"La démocratie ça n'a jamais été mon truc, c'est moi qui ai le dernier mot ou je me casse !"

"Certaines personnes disent que nous sommes les Rolling Stones et que les mecs de Blur sont les Beatles. Nous sommes les Rolling Stones et les Beatles. Les mecs de Blur sont des singes."

"Liam a une Rolex et j'ai une Rolls-Royce. Ce qui est étonnant vu que je ne sais pas conduire et que Liam ne sait pas lire l'heure."

"Je ne conduirai jamais ma Rolls Royce moi-même, elle est trop grosse. Par contre, de temps en temps, je me laisse conduire. En particulier si je dois me rendre à une cérémonie de remise de prix ou à une avant première au cinéma. On ne sait jamais, des fois que je croise l'autre tête de noeud de Blur sur son petit vélo. 'Eh, boutonneux, t'as vu ma caisse ?'"

"Lennon avait raison les Beatles étaient plus célèbres que Jésus. Nous sommes donc plus grands que Jésus, et bientôt plus grands que les Beatles."

"Je me fous bien de savoir comment je vais mourir. Je vis pour l'instant présent, pas pour la postérité. Et si je file en enfer, tant mieux. Je n'ai aucune envie d'aller au paradis, on se fait chier au paradis. Le paradis, c'est bon pour les Inspiral Carpets et les bonnes soeurs."

"Les journaux balancent des titres du genre : 'Oasis et la drogue : le choc'. Franchement, un choc pour qui ? Ce serait bien plus surprenant si d'un seul coup nous décidions d'aller à l'église chaque dimanche."

"Michael Jackson ? Pour qui il se prend celui là ? Pour moi ?"

"Nous ne sommes pas arrogants, juste le meilleur groupe du monde."

"Des erreurs, j’en ai commis beaucoup, mais jusqu’ici ça ne nous a pas trop nui. En fait, je n’en vois qu’une seule qui serait irrémédiable : flinguer le chanteur. Et croyez-moi, l’envie est parfois très très forte."

"Ce que les gens ne semblent pas comprendre, c'est que Liam et moi pouvons nous battre comme des chiens puis être les meilleurs amis du monde deux minutes plus tard. En vérité, on pourrait mourir l'un pour l'autre."