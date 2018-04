Noel Gallagher explique pourquoi il joue encore des titres d'Oasis en live 

On y a cru pendant longtemps mais il faut pourtant se faire une raison : ce n'est pas demain la veille qu'Oasis se reformera. Les deux frères Gallagher poursuivent tous les deux leurs carrières solo respectives, chacun défendant son propre album. D'ailleurs, notez que Liam Gallagher sera en concert au Zénith de Paris en fin d'année prochaine. Mais aujourd'hui, c'est Noel qui nous intéresse. Comme son frère, il joue encore et toujours des morceaux d'Oasis en live. Et récemment, il en a expliqué la raison.

Quand on connaît le passif des deux frères, difficile de les imaginer jouer des titres de leur formation passée. Pourtant, l'un comme l'autre, ils continuent de faire vivre les titres d'Oasis : "Quand j'ai commencé (en solo, ndlr), j'avais l'habitude de jouer 20 chanson et 12 d'entre elles étaient d'Oasis mais c'était nécessaire. Maintenant, on est redescendu à 5", explique t-il. Pour Noel Gallagher, ces titres "font partie de la vie des gens, surtout en Angleterre (...) je sais ce qu'ils représentent pour eux". La vérité, c'est qu'Oasis a clairement contribué au patrimoine musical anglais. On se souvient qu'après les atroces attentats de Manchester, c'est Don't Look Back in Anger qui résonnait dans tous le pays. Même s'ils sont séparés, Liam et Noel ont conscience de ce que leur musique a apporté au publie et ça, c'est beau.