Noel Gallagher affirme que la reformation d'Oasis pourrait le tuer !

Noel Gallagher, Liam Gallagher et Oasis, fin du feuilleton ? Il semblerait bien que oui ! Alors qu'à longueurs d'interviews et de tweets énervés, Liam Gallagher ne manque pas de tacler son frère, dans le même temps il ne cesse d'expliquer qu'il aimerait beaucoup qu'Oasis se reforme. Un vœu qui devrait rester pieu puisque Noel Gallagher n'en a pour sa part aucune envie. A Q Magazine il a ainsi déclaré "Je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin de la gloire, je n'ai pas besoin de revivre des souvenirs. Si je devais reformer Oasis demain et ensuite faire une tournée, j'aurais une centaine de millions de dollars à la banque mais je devrais apprendre de tout ça. J'aurais alors perdu un an d'être en studio avec quelqu'un comme David Holmes. Ce serait ma mort. Je pourrais comprendre si on était un groupe qui était ensemble depuis cinq ans et au sommet, mais Oasis n'a pas d'affaire en cours"

Holy mountain eh where do I start who built the moon where do I end as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 10 octobre 2017

La page Oasis est donc définitivement fermée pour Noel Gallagher s'il était encore permis d'en douter. De manière générale, les relations entre les deux frères semblent au point mort. Alors que Liam Gallagher ne s'est pas gêné pour dire tout le mal qu'il pensait de Holy Mountain, le nouveau titre de Noel Gallagher's High Flying Bird, son grand frère a quant à lui expliqué qu'il ne se donnerait même pas la peine d'écouter le premier album en solo de Liam ! Leurs fans devront donc se contenter d'apprécier le projet en solo de Liam Gallagher et les aventures de Noel Gallagher avec les High Flying Bird. Deux fois plus de Gallagher et pas d'Oasis, c'est quand même mieux que rien, non ?