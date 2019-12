Noël 2019 : Ces cadeaux géniaux qu'on voulait plus que tout étant petits

Vous vous souvenez de cette époque où vous découpiez des jouets dans les catalogues pour mieux les coller et envoyer votre lettre au Père Noël ? Cette même époque où vous ne saviez pas choisir entre les Legos et les Playmobils ? Entre Barbie et Polly Pocket ? On a tous vécu ça. Et tous les ans à Noël, on rêvait de cadeaux (peut-être légèrement encombrants) qu'on a finalement jamais eu. Aujourd'hui, c'est nous qui faisons les cadeau (d'ailleurs messieurs, on a le cadeau idéal pour les femmes) mais eh, on a encore le droit de rêver un peu !

Tout ça vous a donné envie de refaire une liste au Père Noël ? On vous comprend, on vient de finir la nôtre.