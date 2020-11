Noé Preszow nous affirme "Que tout s'danse" dans son dernier clip (VIDEO)

Noé Preszow (ça se prononce prèchof) est un jeune artiste bruxellois de 25 ans. Dernière signature du label Tôt ou Tard (qui compte déjà de nombreuses pointures de la musique telles que Vianney, Foé ou Shaka Ponk), le chanteur vient tout juste de dévoiler Que tout s'danse, son deuxième single après À Nous. "Partagé entre la tentation de tendre la main et celle de serrer les poings, Noé Preszow nous offre un titre actuel sur la difficulté d'entrer dans la danse frénétique et violente du monde contemporain, de garder le rythme, de forcer le sourire. Un titre pourtant lumineux, euphorisant, et d'une efficacité pop redoutable" peut-on lire dans le communiqué officiel du clip disponible sur YouTube et à voir de toute urgence.

Après des passages remarqués dans l'émission On est en direct, présentée par Laurent Ruquier ou Le Grand Studio de RTL, Noé Preszow s'est vu désigné par Libération comme "une grenade dont les fragmentations secouent une jeune garde française". Une véritable consécration pour cet artiste qu'on vous conseille de garder bien à l'oeil dans les mois à venir.