Nirvana sur la bande-annonce du prochain Batman (VIDEO)

C'est l'un des films les plus attendus de l'année 2021 ! Il faut dire qu'après plusieurs mois de confinement sans la moindre sortie cinéma, les amateurs des salles obscures misent beaucoup sur le nouveau Batman. Alors que la première bande-annonce du film avec Robert Pattinson dans le rôle principal vient d'être dévoilée (voir ci-dessous), c'est le titre utilisé qui a particulièrement attiré l'attention des internautes. En effet, ce n'est autre que Something in The Way, l'une des dernières chansons de l'album Nervermind, qui a été choisie pour habiller cette courte vidéo.

Prévu pour la fin du mois de septembre prochain, The Batman sera réalisé par Matt Reeves. Il relancera ainsi la fameuse série après la trilogie de Christopher Nolan. Grâce à la courte bande-annonce dévoilée ces derniers jours, on en découvre un peu plus sur l'esthétique et l'ambiance qui régneront dans ce projet. Portée par le titre Something in The Way, retravaillé pour l'occasion, la vidéo nous transporte directement dans ce que le réalisateur décrit comme "un polar dans l'univers de Gotham". Un choix de qualité qui nous met dores et déjà l'eau à la bouche.