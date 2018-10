Nirvana se réunit le temps d'un set express au Cal Jam Festival

A l'occasion du passage de Foo Fighters sur la scène du Cal Jam Festival, Nirvana ou ce qu'il en reste, s'est réunit le temps de performer un set de six chansons. La réunion des anciens de Nirvana fut presque une surprise, si seulement Dave Grohl et compagnie n'avait pas teasé sur Twitter la possible la possible "réunion" en légendant "Que pourrions-nous avoir dans nos manches ?? Restez à l'écoute !", accompagné d'une photo d'une performance datant de 2014. Post retweeté dans la foulée par la page officielle du groupe de punk... Enfin bon, la surprise fut quand même de taille pour tout ceux qui ont la chance d'y assister.

Dave Grohl, Pat Smear et Krist Novoselik se sont donc donnés rendez vous vendredi pour une performance exceptionnelle durant laquelle ils ont offerts six morceaux live pour le plus grand bonheur du public. Et pour marquer le coup, les garçons ont fait monter sur scène John McCauley et Joan Jett. Petit florilège du set !