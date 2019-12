Nirvana : Le clip de Smells like Teen Spirit atteint le milliard de vues sur YouTube

Ils sont assez peu nombreux à pouvoir se vanter de faire partie du club des "milliardaires" en nombre de vues sur YouTube. Pourtant, c'est le cas de Nirvana qui vient tout juste de dépasser ce palier si rare à atteindre avec son titre iconique Smells Like Teen Spirit. Publiée sur les pages officielles du groupe depuis quelques jours, l'information a déjà fait le tour des sites spécialisés. Deuxième groupe des années 90, après Guns N' Roses et leur morceau November Rain, a atteindre le milliard de vues, Nirvana demeure l'un des groupes les plus célèbres du monde. Et même si la mort de Kurt Cobain a mis un terme définitif à son évolution, les titres du groupe de grunge ne cessent d'être écoutés par les nouvelles générations. Et ce n'est pas près de se terminer...