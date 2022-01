Nirvana : Le bébé nu sur la pochette de Nevermind perd son bras de fer judiciaire !

C'est probablement l'une des pochettes d'albums les plus célèbres du monde ! Près de trente ans après sa sortie, l'album Nevermind était, il y a quelques mois, au cœur de l'actualité. Les raisons ? Spencer Elden, le bébé âgé à l'époque de 4 mois qui figure sur la pochette de l'opus, décidait de porter plainte contre Kirk Weddle, le photographe, tous les membres du groupe de musique y compris les descendants de Kurt Cobain, décédé en 1994, ainsi que plusieurs producteurs et dirigeants de la maison de disques à l'époque. Soit 17 personnes au total. En effet, suite à une gêne grandissante à l'idée d'avoir été exposé au monde entier, le jeune homme réclamait 150 000 dollars (soit 130 000 euros) à chacune des personnes impliquées dans cette histoire ainsi qu’un montant non spécifié de dommages-intérêts. Une affaire qui avait beaucoup fait parlé à l'été 2021.

Ce lundi 3 janvier 2022, le juge californien Fernando M. Olguin a rejeté la requête de Spencer Elden. Une première victoire pour Nirvana même si l'affaire n'est pas totalement terminée puisqu'une autre plainte peut légalement être déposée jusqu'au 13 janvier prochain. Redoutablement réfutée par les gestionnaires du groupe, la plainte de celui qui se fait appeler le "bébé Nirvana" avait ainsi été qualifiée de "pas sérieuse". "Un bref examen de la photographie ou du comportement d'Elden lui-même, sans parler de la présence de cette photographie dans les foyers de millions d'Américains qui, selon la théorie d'Elden, sont coupables de possession d'images pédopornographiques, rend ça très clair" ajoutaient ainsi ceux qui viennent de remporter la première manche d'un bras de fer judiciaire aux enjeux financiers conséquents.

Pour rappel, Spencer Elden avait recréé la pochette de l'album à l'occasion de différents anniversaires de Nervermind et il s'était également fait tatouer le nom du célèbre album sur la poitrine. Des faits qui ne semblent pas vraiment en adéquation avec les récents propos du jeune homme dont la vie aurait été grandement impactée de manière négative par cette décision furtive prise par ses parents il y a plus de 30 ans.