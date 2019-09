Nirvana : L'un de leurs derniers concerts enfin disponible en intégralité sur YouTube (VIDEO)

Le 5 avril 1994, Kurt Cobain se donnait la mort dans sa maison de Seattle. Jeune prodige du rock alternatif, le chanteur laisse derrière lui des millions de fans endeuillés et un capital artistique devenu culte ! Alors qu'une édition vinyle inédite de Live and Loud, l'un des derniers concerts du groupe à Seattle en décembre 1993, vient d'être mise en vente, les vidéos de la prestation ont été elles aussi publiées sur YouTube. On y retrouve donc les 17 titres interprétés à la perfection par les jeunes artistes dans une qualité plus que correcte. L'occasion de se replonger dans les souvenirs de ce célèbre groupe stoppé en plein vol. On retrouve Pat Smear, Kurt Cobain, Krist Novoselic et Dave Grohl devant une foule déchaînée... On vous laisse apprécier !