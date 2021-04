Nirvana : Kid Cudi rend hommage à Kurt Cobain sur la scène du Saturday Night Live (VIDEO)

Chaque semaine, les artistes succèdent sur la prestigieuse scène du Saturday Night Live - émission made in US qui n'a plus rien à prouver. Invité le week-end dernier, Kid Cudi a rendu un bel hommage à Kurt Cobain - chanteur de Nirvana décédé le 5 avril 1994.

Pour célébrer l'artiste parti trop tôt, Kid Cudi portait lors de sa performance une robe à fleurs - qui n'est pas sans rappeler celle que portait le leader de Nirvana en couverture du magazine People.

"Virgil a conçu la robe pour moi. Je lui ai dit que je voulais montrer mon amour à Kurt [avec] une robe d'été à imprimé floral et cet homme a fait un chef-d'œuvre", confiera l'artiste sur Instagram après sa performance. Le 5 avril dernier marquait le 27ème anniversaire de la mort de Kurt Cobain.