Nirvana : Dave Grohl, le batteur, se confie dans une nouvelle interview !

Il y a quelques jours, Dave Grohl, batteur pour Nirvana de 1990 à 1994, s'est confié au journal The Guardian sur sa vie avec le groupe de rock. Il affirme se souvenir de la première fois où il avait entendu Nirvana lorsqu'il séjournait chez un ami à Amsterdam alors qu’il était en tournée avec son groupe Scream. L'homme de 50 ans raconte également comment il a auditionné pour le célèbre groupe quelques mois avant l'enregistrement de Smells Like Teen Spirit. Visiblement très ému, il se confie :"Rien n'a autant changé ma vie que le titre Smells Like Teen Spirit".

"Nous étions très protecteurs de notre musique. Nous n'aurions jamais pris d’instruments et commencé à chanter sans une bonne raison. Nous ne serions pas allés dans des spectacles qui ne signifiaient rien. Chaque fois que nous jouions, c'était avec notre sang et nos tripes.

" précise Dave Grohl à nos confrères de The Guardian. Puis, en 1994, c'est le drame. Lorsque Kurt Cobain se donne la mort, son ami et batteur est choqué. Aujourd'hui, il voit les choses différemment. "Je ne pense pas qu’il était à l’aise à la place qu’il était à l’époque… Je ne sais pas si quelqu'un l'était d'ailleurs. Mais son expérience était très différente. Je pensais que ça sonnait comme s'il chantait le refrain. Maintenant, je l’écoute et c’est comme si il se lamentait."