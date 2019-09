Nirvana : Arrêtez-tout, on a la cover de Lithium qui a fait pleurer Dave Grohl (VIDEO)

Certains l'oublient souvent mais il fut un temps où Dave Grohl était batteur pour Nirvana. Cette ère est -malheureusement- révolue, Dave Grohl s'épanouissant avec les Foo Fighters. Et justement, Foo Fighters était (également) à l'affiche du Rock in Rio ce week end, l'occasion pour Weezer de ramener le leader dans le passé : "Nous allons jouer un morceau de l'ancien groupe de Dave Grohl", a ainsi annoncé Weezer (actuellement en tournée) à la foule :

Alors que le public a littéralement profité du moment, Dave Grohl, lui, l'a vécu depuis les coulisses : "J'étais en backstages et j'ai entendu Weezer reprendre Lithium. Je dois être honnête, j'ai pleuré. Ca me manque, de ne plus jouer ce morceau", a t-il avoué au média NME. Ce n'est pas la première fois que Weezer reprend du Nirvana sur scène : en 2008, c'est Silver qui avait été ajoutée à la setlist.

Qui sait, peut-être que le concert prévu avec Fall Out Boy et Green Day à Paris aura sa chanson made in Nirvana ?